Torito afirma que ha conocido a Beyoncé en dos ocasiones, aunque admite que la primera vez no le miró a la cara y "la segunda menos". Una de ellas se dio en un concierto que dio la artista en Barcelona, al que este acudió y en que estuvo sentado al lado de su marido, Jay Z, y de su hija.

Pero también coincidió con ella durante un viaje del colaborador a Nueva York. Este relata que se detuvo en la calle a observar a unos chicos bailar una canción de Michael Jackson cuando un coche se para y baja del vehículo "una tiarrona" que se situó a su lado.

Al finalizar el 'show', cuenta que la mujer les entregó 50 dólares y al alejarse, uno de los niños advirtió que se trataba de Beyoncé. "No la reconocí", confiesa Torito, y comenta en tono de broma que le dijo: "Me dijo, how are you little bull".