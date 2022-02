"¿Qué ocurre si no usas el coco y tratas de tirar un árbol?", pregunta Lorena Castell en el plató de Zapeando, donde muestra un vídeo que es un claro ejemplo de lo que puede pasar. En las imágenes se puede ver cómo tiran un árbol justo sobre un tractor.

Además, la zapeadora protagoniza un cómico momento al realizar un inesperado comentario que deja alucinados a Dani Mateo y Miki Nadal. "Esto es para pillar plano, porque ese comentario no vale para nada", afirma Miki Nadal a Lorena Castell, que reconoce que lo ha hecho por eso: "Me he visto buena y digo, aprovecho ahora". Puedes descubrir qué comentario ha sido y ver el cómico momento al completo en el vídeo de arriba.