"En las conversaciones de WhatsApp suele haber malentendidos", sentencia Miki Nadal tras ver lo que le ha sucedido a una incipiente pareja. El "lío" comienza cuando una chica manda a su ligue un test de COVID con un resultado positivo y él, escandalizado, acto seguido le contesta: "¿Por qué me enseñas eso? Yo me hice la vasectomía el año pasado. Eso no es mío".

"Vamos, que se pensó que era un test de embarazo", aclara el de Zaragoza al resto de zapeadores, que no pueden parar de reír al ver la reacción de este joven. "Conclusión", prosigue Miki Nadal, "la chica se debió acostar con él por guapo porque por espabilado no". En el vídeo principal de la noticia te mostramos el momento tan surrealista que vivió esta mujer y la reacción de Dani Mateo a estos mensajes.