María Gómez confiesa a sus compis de Zapeando las ganas que tiene de puente: "Me he pedio un día porque esto ha sido agotador", les confiesa. Aunque les pide que no se entere Dani Mateo porque si no pedirá más sueldo y, si hace eso, la cadena cerraría.

"Si Dani cobra más, habría que sacrificar a Gakian", comenta Quique Peinado, un 'ere' al que se acogería la nueva colaboradora que confiesa estar esta tarde: "Muy contenta".

Sin embargo, acto seguido, y para sorpresa de todos sus seguidores, confiesa: "Este mono me aprieta la pepitilla que flipas". Una declaración que incomoda a Isabel Forner, que no duda en responder que "videntemente" preferiría hablar antes de camisas que de pepitillas.