Las personas que son asiduas al gimnasio se pensarán que ya lo han visto todo. Pero no es así. Miki Nadal muestra un vídeo a sus compis de Zapeando que les ha dejado "picuetos". En este viral, que está arrasando en redes sociales, se puede ver cómo un hombre está haciendo pecho con las piernas al revés: "Se lleva las manos al culo, pero ahí no debería estar su culo sino otra cosa", aclara el de Zaragoza, que opina que esa postura no puede ser sana.

"Si dobla así un poco la espalda puede pasar unas tardes muy buenas", reacciona, por su parte, Dani Mateo, que provoca las risas en plató con su ingenioso y picante comentario. Puedes ver la enorme elasticidad de este hombre en el gimnasio en el vídeo principal de la noticia.