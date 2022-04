Isabel Forner visita el plató de Zapeando para hablar de grandes ejemplos en el mundo del deporte y la vida misma como el de la paratriatleta Carmen González. Esta campeona el mundo de paratriatlón compite con su prótesis desde los 16 años después de que con cuatro años le amputaran una pierna por una malformación genética. "Desde los cuatro años mi vida es una lucha continua y una superación personal", afirma.

La joven, metida de lleno en el mundo del triatlón como deportista de alto nivel, cuenta cómo muchas veces la adversidad no viene por el físico sino por la falta de sponsors. Y es que para competir debe costearse viajes tan caros como el de la próxima competición, que será en Japón. Por ejemplo, cuenta consiguió costear su prótesis gracias al diseño de unas camisetas. Peor no le da para terminar la temporada. "El viaje a Japón, unido a otras cuatro pruebas internacionales lo llevo mal, porque de momento las becas no llegan", critica la joven, que espera conseguir a través de la Federación una beca o subvención. Puedes ver su entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.