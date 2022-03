Isabel Forner y Dani Mateo entrevistan en directo desde el plató de Zapeando al kayakista extremo Mikel Sarasola. El deportista ha dirigido 'Jotünn', un documental en el que el español Aniol Serrasolses, referente mundial del kayak extremo, se adentra en los ríos y cascadas más salvajes de Islandia. "Nos fuimos el verano pasado dos amigos y yo que llevamos toda la vida practicando estas cosas", explica el español, que afirma que con el tema de la pandemia ya estaban hartos de estar en casa.

Forner explica la curiosa forma que tienen estos tres amigos para adentrarse en los ríos: "Os ponéis en la ladera y os lanzáis directamente desde la montaña, empezando a lo loco desde el minuto cero". Pero, ¿cómo saben le nivel de dificultad antes de tirarse a lo loco? "Eso nunca lo sabes, es lo bueno de la explotación, que no sabes lo que te vas a encontrar", afirma Sarasola, que detalla que "no queda otra que montarse en la roca y saltar desde donde sea para entrar en el río". Eso sí, advierte que "son técnicas que se trabajan". De todas formas, el mínimo error en este deporte extremo puede ocasionar una lesión de por vida, acabar en silla de ruedas o perder la vida. Pero, ¿alguna vez han pensado que de esa experiencia no salían? Así lo explica el deportista en el vídeo principal de esta noticia.