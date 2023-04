Kandy García vuelve a Zapeando después de más de un año, pero no a plató, pues desde que se jubiló no ha parado de viajar por todo el mundo y, ahora, está en Sri Lanka para ver el desove de las tortugas en la playa.

La aventurera reconoce estar "contentísima" y señala que este último viaje es el que más va a recordar porque allí ha cumplido los 88 años. Aunque ha visitado muchos otros países desde la última vez que intervino en el programa como la India, Uzbekistán o Irán: "Me gustan los retos, la vida tranquila no me gusta, hay que quemar adrenalina".

"Estoy muy contenta con la vida porque no te imaginas el amor que me da todos los días. Me recargo todos los días con el amor de la gente", admite, y recomienda a los zapeadores algunos países para visitar: "No podéis perderos Birmania". Sin embargo, indica que el país que más le ha gustado es India y el que menos China, porque "no entienden muy bien inglés y no me entendían. Me gustó lo que vi pero no volvería nunca a China", declara.