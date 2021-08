Dani Mateo entrevista en el plató de Zapeando a través de una videollamada a Kandy, más conocida como 'la abuelita mochilera', quien después de dar la vuelta al mundo y visitar más 70 países, sigue en plena forma y las mismas ganas que el primer día.

Y es que a los 65 años comenzó a dar la vuelta al mundo y a sus 86, sigue recorriendo el planeta con su mochila a cuestas. Por eso, aunque ahora está en su casa por la pandemia ya está preparando su próximo viaje: el 6 de septiembre se va a Croacia.

"A lo 20 años regentaba un camping en San Sebastián y cuando la gente en furgoneta me decía que estaban dando la vuelta al mundo se me quedó en la cabeza", destaca Kandy, que afirma que se prometió dar la vuelta al mundo algún día: "Nuestro pensamiento es un imán, todo lo que pensamos lo atraemos y yo pensado dar la vuelta al mundo".

"Puedo decir porque lo he vivido que los sueños, si son intensos, se realizan", destaca y manda un mensaje a las personas mayores que no saben qué hacer tras jubilarse: "Yo empecé a vivir en todos los sentidos a los 66 años". "Siempre digo que yo prefiero cansarme que oxidarme", destaca mientras muestra su gran flexibilidad. "Nunca digo que tengo un problema, sino que tengo situaciones a resolver", reflexiona la mujer, que afirma que "no se puede tener miedo a lo que no se conoce". Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la entrevista completa.