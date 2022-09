Nerea Barros visita el plató de Zapeando para hablar de su nueva serie, 'La novia gitana', que se puede ver ya en ATRESplayer PREMIUM. Pero, además de actriz, también es enfermera, un trabajo que recuperó en plena pandemia, para acudir a una residencia de ancianos viendo la cantidad de muertes que había.

"Estaba rodando un documental y vi cómo estaban muriendo abuelos y no pasaba nada", recuerda la joven, que afirma que se "preguntaba si fueran niños": "Son las personas a las que le debemos todo, no entendía que estaba pasando y estaba muy cabreada". "Me metí en una residencia para matar a alguien, pero me di cuenta que no valía de nada y quise darles un montón de cariño", explica sobre su trabajo de enfermera en el vídeo principal de esta noticia.