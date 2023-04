Las tartas temáticas son un recurso cada vez más socorrido para celebrar cualquier evento. En este caso, una madre la encarga para regalársela a su hija, que acaba de conseguir una plaza de matrona. "Es lo que parece", aclara Dani Mateo, una tarta parto y comenta que también "puede servir si reponen 'Alien'".

"¡Qué apetecible!", ironiza Isabel Forner, y el presentador apunta que "tienes que estar muy feliz con tu nuevo trabajo de matrona para comerte la tarta que te ha regalado tu madre". Aunque María Gómez la mira extrañada, pero finalmente lo entiende. "Al principio no te lo crees, no lo ves porque no te lo crees", reconoce Dani Mateo.

Isabel Forner espeta que parece una escena de Halloween, a lo que Quique Peinado añade que "cualquier persona que haya estado en un parto sabe que lo que ocurre allí es muy bello pero es un poquito de Halloween".