En Tik Tok se ha puesto de moda una broma que consiste en "incitar a tu hijo a una pelea", informa Santi Alverú a sus compañeros, antes de enseñarles algunos de los vídeos que lo están "petando". La broma consiste en que una madre comenta al peque de la casa que una vecina viene con su hijo para pegarles y que si él está dispuesto a participar en esa pelea. A pesar de que la mayoría de los niños acaban aceptando pegarse, lo cierto es que una de las protas de estos virales da una lección a su madre.

"Me voy a pegar con la vecina de abajo, la que tiene una niña. ¿Te pegas tu con la niña y yo con ella?", le pregunta, a lo que ella no duda en contestarle: "No, porque eso no se hace". Pero su madre vuelve a insistirla y ella, ni corta ni perezosa, le suelta: "No, que estoy cansada". Puedes ver la lección de esta niña a su madre y la cómica reacción de los zapeadores al ver este viral, en el vídeo principal de la noticia.