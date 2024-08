Margot Robbie interpretó en 2017 a la patinadora sobre hielo estadounidense Tonya Harding en la película 'Yo, Tonya'. la película estaba inspirada en la vida de la patinadora y en un suceso en el que se vio envuelta su rival deportiva, Nancy Kerrigan. Como cuenta Víctor Elías, "en 1994 un extraño se cuela en los entrenamientos del Campeonato Nacional y golpea a Kerrigan en la pierna con la intención de rompérsela". ¿Quién estaba detrás del suceso?

"Estoy fue un escándalo tremendo en Estados Unidos", explica Alberto Rey, "es una de las historias de la cultura pop que más les gustan". "Lo tiene todo: lucha de clase, dinero y un seguimiento mediático increíble", añade el periodista. Ambas patinadoras eran rivales y representaban cosas muy distintas. Harding era de una familia humilde y su madre la maltrataba ya que "quería fabricar una campeona". "En EEUU el deporte puede sacarte de la miseria", argumenta Alberto. Kerrigan representaba lo contrario: era de una familia normal que se amoldaba a lo que pedían de ella.

"Tonya Harding era buena y sabía que era buena y era, de alguna manera, muy soberbia... y eso no se lo perdonaron", cuenta Alberto. Cuando iban a competir por el Campeonato Nacional y a menos de un mes de los Juegos Olímpicos alguien intentó partirle la pierna a Kerrigan. "Enseguida se descubre que el ex marido de Tonya le había pedido a un amigo que contratara a otra persona para que le rompiera la pierna a Kerrigan y que no pudiera competir", afirma el periodista.

Harding siempre defendió que ella no tenía nada que ver pero, a pesar de ello, fue multada con 100.000 dólares y servicios a la comunidad. Además, le quitaron el título de Campeona Nacional en 1994 y le prohibieron, de por vida, participar en campeonatos de patinaje. "La película cuenta como esto fue muy injusto pero que Tonya perdió las formas pero no la razón", concluye Alberto.