Esta ha sido la bonita sorpresa que Aitana ha hecho a sus fans en El Hormiguero: "A mí estas cosas me encantan"

Aitana ha sido la última invitada en El Hormiguero. La cantante acaba de lanzar 'Cuarto azul', su cuarto disco, y ha visitado el programa para hacer un repaso de qué se podrá encontrar en el mismo. Además, la artista también aprovechó para dar una sorpresa a varios de sus fans.

La cantante decidió entregar ella misma su nuevo disco. Pero, para hacerlo, decidió convertirse en repartidora. Como se puede ver en las imágenes, la cantante simula que es una repartidora de pizza. Sus seguidoras, al abrir la puerta, no pueden saber que es ella ya que no se quita el casco en un primer momento.

Pero, cuando abren la caja de pizza, la sorpresa es mayúscula ya que, además de encontrar el nuevo disco de Aitana, la artista se quita el casco y muestra quién es. Sus fans alucinan al verla y le dan un gran abrazo.

"Molaría que alguna fan le hubiera dicho 'el disco muy bien pero la de pepperoni era con extra de queso'", comenta Nacho García. Dani Mateo, por su parte, muestra su brazo para enseñar que se le han puesto los pelos de punta tras ver la sorpresa. "A mí estas cosas me encantan", afirma Isabel Forner. "Está guapísimo", afirma Quique Peinado. "No hay nada que me pueda emocionar más que la emoción de un niño, es tan pura", afirma el presentador.