'El Desafío' ha vuelto a mostrar las habilidades ocultas de Lorena Castell. En el último programa, el reto de la zapeadora consistía en colocar un coche con un toro hidráulico sobre cuatro vasos. "Creo que en otra vida he debido ser repartidora de Amazon, o algo", bromeaba la zapeadora.

"Venga, que voy a arriesgar, ¡me la juego!", espetaba la zapeadora mientras se aventuraba a colocar el vehículo. ¿Consiguió finalizar el desafío? Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.

Lorena Castell desvela qué hay tras otra prueba en 'El Desafío'

Tras el estreno de 'El Desafío', Lorena Castell explicaba en Zapeando lo que no se vio tras su primera prueba: "Me hice muchísimo año, me escupió la máquina por lo menos cinco o seis veces". Puedes ver su explicación en este vídeo: