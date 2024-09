Un jugador de dardos estaba participando en un torneo en Lester, en Inglaterra y ha conseguido hacerse viral pero no por su pericia con los dardos. James Wade, que así se llama el deportista, consiguió llegar hasta semifinales pero cuando pensó que ya no le grababan se relajó en exceso. Tanto que no dudó en soltar una sonora ventosidad.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan estas líneas, se apoya incluso en una mesa para poder hacer más fuerza. "Había gente pasando y le sudó...", afirma Quique Peinado, "Triple veinte y diana le dijeron". "Es un pedo de campeonato", comenta Dani Mateo.

El hombre ha terminado emitiendo un comunicado a través de sus redes sociales para justificarse. Según Wade, no era un pedo sino el velcro de sus nuevas zapatillas. Dani quiere comprobar si el sonido de un velcro podía llegar a confundirse con el sonido de una ventosidad. Por eso pone a prueba al resto de zapeadores. No te pierdas el resultado del experimento en el vídeo principal.