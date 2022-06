Dani Mateo confiesa a sus compis de mesa que, como Zapeando se emite en directo, le gusta ver otros vídeos de programas que se emiten en directo y en los que se "lía bien gorda". Esto es lo que ha sucedido en el canal de noticias HCH de la televisión hondureña cuando su presentador Allan Paul se reincorporaba a su puesto después de una baja por enfermedad.

"Te veo mejor, qué bueno que estés de regreso, compañero", aseguraba la presentadora Milagro Flores, a lo que él respondía serio: "Estaba enfermo, pero no con diarrea como dijiste". A pesar de que su compi le pregunta si va a negar que estuviera de baja por un virus estomacal, él contraataca asegurando que no tendría ningún "problema" en confirmarlo, pero no era así. "Yo solo te estaba dando la bienvenida", asegura Milagro antes de que continúen con los reproches en pleno directo.

Pero la discusión no acaba aquí, "la mierda siguió saliendo a flote", confirma Dani Mateo... En el vídeo principal de la noticia te dejamos la ensalada de reproches que se hacen durante la emisión del programa. "Se nota que hay una amistad de hace tiempo. Se ve cariño", espeta el catalán desde plató.