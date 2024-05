Algunas celebrities no tienen reparos en gastarse miles de euros en prendas o accesorios de moda. Por eso, Dani Mateo le pregunta a Eduardo Navarrete qué se compraría si le dieran 500.000 euros y tuviera que gastarlos en menos de cinco minutos. Su primera respuesta es que se compraría un piso, aunque el presentador tiene curiosidad por conocer qué artículo de moda escogería. "Un bolso", afirma sin dudar.

María Gómez va un poco más allá y le pregunta que en qué producto se ha gastado más dinero. "En este reloj", le cuenta Eduardo. Pero no quiere decir la marca ni modelo de su reloj. "¿Por qué escondes el reloj?", pregunta el presentador.

"Es que luego la gente me mete miedo... y es verdad, no hay que hablar de estas cosas que luego pasa lo que pasa", se justifica el diseñador. "En mi casa no hay mucha cosa, ya lo digo", avisa Navarrete.