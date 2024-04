La lluvia ha hecho acto de presencia estos días y esto también obliga a adaptar nuestros looks a esta climatología. Pero, más allá de incorporar paraguas o botas de agua a nuestros outfits entre los apasionados de la moda se está popularizando un nuevo accesorio: el chubasquero para el bolso.

"Ya le he echado el ojo", afirma Cristina Pedroche. Muchas firmas de moda ya han lanzado este accesorio y, como era de esperar, muchas influencers no se han podido resistir a lucirlo durante los días de lluvia. Al igual que Cristina, Eduardo Navarrete está "a favor" de esta nueva tendencia. "Cubre una función básica: que no se te manche el bolso", explica.

"Estéticamente queda guay", añade el diseñador. A pesar de que parece un producto sencillo, su precio no es precisamente bajo. Como explica Eugeni Alemany, los protectores de bolso para lluvia van desde los 40 hasta los 46 euros. "Más vale que sea de plástico bueno", comenta el zapeador.