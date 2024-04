Alberto Rey, periodista experto en cine, visita Zapeando para hablar sobre los suceso paranormales que rodearon algunas películas. Una de ellas es 'La profecía', un film considerado por Isabel Forner una película "de demonios". Este tipo de películas, además, plantea una duda en la zapeadora: "¿Llevan curas de verdad cuando hay exorcismos?", le pregunta a Alberto.

"Poca broma con esto", afirma Rey ante las risas de los zapeadores. "No os podéis imaginar que tipo de rituales es capaz de hacer una estrella si le toca rodar una de esas películas", añade el periodista. "Si yo interpretase a la niña del exorcista me llevaría a mi párroco, me moriría de miedo", afirma Isabel.

Para Dani Mateo, "lo que fue una época oscura fueron los 70 en general". "En cualquier rodaje de los 70 también morían siete u ocho", añade el presentador.