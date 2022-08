Después de Dani Mateo, Cristina Pedroche y Miki Nadal, Lorena Castell quiere saber cómo están siendo las vacaciones de Valeria Ros, con la que conecta en pleno directo. "No tengo niñera y me la llevo a la niña"; destaca Ros, que reconoce que su hija ha salido más fiestera que ella: "Estoy impactada". Además, Valeria Ros ha compartido algunos días de sus vacaciones con otra zapeadora: María Gómez.

"María tiene casa a Cantabria y vino a las fiestas, la lio petarda, ha dejado un buen recuerdo", explica Valeria Ros, que explica el look de su videollamada: "Me ha puesto la niña todo pegatinas y estoy en bikini, creyéndome que estoy buena". Los comentarios de la zapeadora desatan la risa del plató hasta que, de repente, se pregunta dónde está Federica: "¿Dónde está mi hija?, espérate, no sé dónde está, soy un desastre". "Valeria, no te robamos más tiempo, ve y encuentra a tu hija", responde Lorena Castell. Puedes ver la surrealista conexión en directo con Valeria Ros en el vídeo de arriba.