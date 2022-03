"¿Sabe usted qué es lo que quiero?" es probable la frase que más nos gustaría escuchar al otro lado de nuestro teléfono. Esto mismo le ha pasado a una madre que, emocionada y nerviosa a partes iguales tras escuchar la famosa pregunta de Pablo Motos, ha contestado eufórica "la tarjeta de 'El Hormiguero'", sin saber que estaba siendo víctima de una broma por parte de su hija.

Como puedes apreciar en el vídeo, la joven, que lo tenía todo calculado al segundo, se parte de risa mientras su madre no para de aplaudir y gritar al otro lado del teléfono: "En la vida me había tocado nada, ni el cupón de la devolución de los ciegos". "A otros hijos les han desheredado por menos", comentaba, entre risas, Cristina Pedroche al ver el vídeo. Si quieres ver esta broma que se ha hecho viral en redes sociales, ¡dale al play y no te pierdas este momentazo!