El divertido audio que una niña manda a un conocido de su madre pensando que es Jesucristo: "Lo sé todo sobre ti"

En 'Espejo Público' han compartido un divertido audio hecho por una niña de siete años. La pequeña le cogió el teléfono móvil a su madre y descubrió un contacto llamado 'Jesús papa' que, como explica Lorena García, es un experto en el pontífice. La niña pensó que ese Jesús era Jesucristo y no dudó en enviarle un mensaje sonoro.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la pequeña le dice "no me puedo creer que mi madre tenga tu número... y eso que has muerto". "Gracias por crear el mundo, lo sé todo sobre ti", sigue su mensaje, "me encanta religión, quiero ser amiga tuya, también voy a catequesis y quiero a hacer la comunión". "¡Super besos!", termina el audio.

"Un aplauso ahora mismo para esta chavala, por favor, olé tú", afirma Isabel Forner tras escuchar el audio. "Esta niña es una 'Jesus believer'", añade Miki Nadal, "fijo que esta niña, a todos los Pérez de la agenda de su madre, les envía fotos de sus dientes porque cree que son familia del ratón".