"Si empezamos con lo de Valeria Rosnos quedamos sin tiempo para el contenido", anuncia Dani Mateo al comenzar Zapeando. Y, es que, después de que la vasca haya "cumplido todos sus objetivos en la comedia, esta tarde se inicia en el mundo del circo y trapecismo", ironiza al ver los flecos que lleva colgando de los pezones.

"No sé si va a tener tiempo porque a la vez tiene clase de guitarra y un examen de psicología", continúa Dani Mateo metiéndose con Valeria Ros, que no duda en responder: "Se están riendo de mí porque he empezado la carrera de psicología y dicen que no puedo".

"Claro que sí, pensamos que puedes empezar, lo que no creemos es que la puedas acabar", matiza Dani Mateo, que no puede evitar reírse de Valeria Ros, tal y como puedes ver en este momentazo que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.