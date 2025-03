La divertida confesión de Juan y Medio sobre su visita a una playa nudista: "Es más... he ido con mi madre"

El presentador ha explicado en su programa que ha ido en alguna ocasión a una de estas playas que se caracterizan porque sus usuarios pueden ir completamente desnudos. Juan, además, no dudó en llamar a su madre para que confirmara su historia.

En 'La tarde aquí y ahora', en Canal Sur, Juan y Medio hizo una curiosa confesión: le gusta hacer nudismo. El presentador dejo alucinados a todos los que le escuchaban. Esto hizo que Juan decidiera llamar a su madre para que confirmara su historia.

Como se puede ver en las imágenes, el presentador le sugiere a su invitada que se apunte a una excursión con más gente para ir a una de estas playas. La señora responde que no y la compañera del presentador, Eva Ruiz, le pregunta si a él le gusta hacer nudismo. "He ido a playas nudistas y, te voy a decir más, he ido con mi madre", responde él.

Para demostrarlo, decide llamar a su progenitora para que corrobore su historia. "Estoy en el programa en directo y he dicho que tú y yo hemos ido a una playa nudista", le dice Juan a su madre. "Claro que sí", responde ella. "Lo que dice Juan y Medio es que ha ido a una playa nudista, lo que no cuenta es que, desde ese día, su madre prefiere ir de vacaciones a la montaña", comenta María Gómez. "Siempre se supo lo del nudismo de Juan y Medio, ¿por qué creéis que era lo del 'y medio'?", añade Nacho García.