Los zapeadores explican en el programa las veces que más se han enfadado con alguna máquina. Por ejemplo,María Gómez cuenta que cuando una máquina de vending se le queda la comida no duda en zarandearla para que le de su comida.

Por su parte, Miki Nadal explica que hace un tiempo se enfadó mucho con un cajero por un descuido que tuvo él mismo. Como explica, "fui a sacar dinero por la noche, 180 euros, pero me olvidé de cogerlos y me fui".

Miki añade que a las tres horas volvió pero el dinero "ya no estaba". Algo que no ha sorprendido al resto de zapeadores que le preguntan, irónicos, que qué esperaba. El colaborador decidió no ir a una comisaría a denunciarlo.