El fútbol español vuelve a la cima y, en esta ocasión, no es gracias a la victoria de la Selección Española o de cualquiera de los equipos de la liga en alguna competición. Es gracias al diseño de su camiseta. Como explica Graciela Álvarez Lobo, "la equitación de la A.D. Alcorcón ha sido elegida como la mejor de la temporada por 'The Athletic', la publicación deportiva de 'The New York Times'".

"Ha sido la única en conseguir un 10 sobre 10 por encima de Real Madrid, Juventus o Barça", añade la zapeadora, "estará en segunda pero esa camiseta es de primera". "La veo muy bonita, a estos gavilanes no les falta de nada, es muy elegante", opina Torito.