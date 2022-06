El programa 'Una hora menos' de la televisión canaria ha dejado una imagen que es "oro puro", según Dani Mateo. Y, es que, un reportero estaba probando en directo un lujoso servicio de cenas en altamar cuando se llevó una desagradable sorpresa: "Hay un bichito que se nos ha colado en la cena", expresaba ante el micrófono, pero la cámara llegó a captar de qué clase de insecto se trataba: "No, no es un mosquito", aclara Dani Mateo, así que "amigos, no disimuléis que se ha visto perfectamente que era un pedazo de cucaracha".

En el vídeo principal de la noticia te dejamos la desagradable sorpresa que se lleva el reportero de Televisión Canaria y el divertido debate que se genera en plató a raíz de una pregunta del presentador: "¿Os comeríais la langosta en la que ha estado la cucaracha?".