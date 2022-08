"Por fin ha llegado el momento que más me gusta del verano, me he fuñigao a Dani Mateo", anuncia Lorena Castell, que toma el relevo al presentador habitual de Zapeando y se queda a los mandos del programa. Con el comienzo de agosto algunos de los zapeadores se van por fin de vacaciones, pero para otros estas tocan su fin y llega el momento de vuelta al trabajo.

Es el caso de Quique Peinado, con el que los zapeadores han bromeado cuando le han visto "depresivo" tras tres semanas fuera del programa. "Te lo has gozado muy fuerte", le ha dicho Lorena Castell, a lo que él ha respondido: "No puedo más". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de la noticia.