A pesar de hacer calor, Mariah Carey es noticia por su famoso 'All I want for Christmas is you'. ¿El motivo? "Un tal Andy Stone", informa Dani Mateo al resto de los zapeadores, la ha denunciado por haber supuestamente plagiado su famoso villancico: "Dice que lo compuso cinco años antes que ella y que ambos temas se titulan exactamente igual". Por este motivo, el músico pide a la reina de la música navideña 20 millones de indemnización para compensarle "el disgusto".

En este vídeo, los zapeadores debaten si realmente se parecen tanto las dos versiones de 'All I want for Christmas is you'. ¿Qué te parece? ¿Es cierto que la ha plagiado Mariah Carey?