En Zapeando, el cantante David Otero da a conocer su lado más personal al contar cuáles son sus canciones favoritas. Su canción preferida para cocinar es 'Girl from Ipanema' de Frank Sinatra, mientras que su favorita para conducir es 'Killing in the Name' de Rage Against the Machine.

Por otro lado, el cantante ha mostrado su lado más seductor y explica a Zapeando qué canción no para de escuchar con su mujer: 'Only Love' de Ben Howard. Otero la califica como "su banda sonora" para todo.

Sin embargo, el solista da la sorpresa al decir que su canción favorita para cantar con los amigos es 'Insoportable' de El Canto del Loco. "Ya la canté en mis conciertos. Mola mucho porque uno canta una parte del estribillo y el otro contesta".

Descubre más sobre los gustos musicales de David Otero en el vídeo de Zapeando.