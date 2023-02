Este viernes Valeria Ros, Cristina Pedroche, Dani Mateo, Miki Nadal y Lorena Castell celebran Carnaval en Zapeando, pero si hay alguien que destaca es la de Vallecas, a quien han vestido de Neytiri, uno de los personajes principales de Avatar. "El maquillaje es espectacular", resalta Dani Mateo, una opinión que comparten los zapeadores que aseguran que "ha quedado increíble".

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver cómo Cristina Pedroche presume de disfraz y no para de tocarse la cola imitando a los personajes de Avatar. "Por favor, no sigas presumiendo de rabo", le pide Dani Mateo provocando las risas en plató, y ella se justifica con que como no suele tenerlo, pues le "gusta mucho tocarlo": "Es igual que cuando a vosotros os ponen tetas y os las tocáis todo el rato", compara.