Santi Alverú visita Zapeando con su sección 'El día del espectador' y recupera una votación que Dani Mateo pidió que se hiciera hace unos días en redes sociales: "Si la gente vota, cuento la anécdota de mi padre y el tiburón que es graciosísima". Y así ha sido, según el colaborador, el Twitter del programa ha recibido "millones de twits" pidiendo que la cuente.

"Cuando yo tenía 5 años yo notaba que mi padre no me quería y, como yo le hacía la vida imposible todo el año, él se vengaba en verano y hacía bromas de este calibre", anuncia Dani Mateo. "Estábamos en una barca hinchable de remos en lo hondo, yo con manguitos, la burbujita y un gorro y unos tapone porque me habían operado de vegetaciones", recuerda, es decir, "no podía ser yo más bonito", cuando su padre "sin corazón" le dice que se bañara en lo hondo.

Sin embargo, cuando él se tiró al agua, que lo hizo por agradarle porque reconoce estar bien "cagao" su padre cambió el semblante: "Dani no te muevas. ¡No te muevas!". Y tras gritar esto, cogió un remo y empezó a darle contra el agua: "No, a mi hijo no. ¡No le muerdas". "Nada Dani, nada", me decía. Y cuando se subió a la barca le soltó entre risas: "¡Qué gilipollas!", y le pidió que no le dijera nada a su madre.

Este momento se le quedó tan grabado a Dani Mateo que intentó devolverle la broma 30 años después, cuando ya trabajaba en la tele. Pero no salió del todo bien, tal y como cuenta en el vídeo principal de la noticia, donde explica que su padre le "humilló dos veces".