Este fin de semana ha tenido lugar el GP de Miami y en las gradas se ha podido ver a varios famosos, entre los que estaba Shakira que, según Torito, "ha cambiado el fútbol por la Fórmula 1". Allí la han "pillado con Tom Cruise", de quien "se dice, se rumorea que le ha mandado flores". "De hecho, estaba invitado a la coronación, pero no fue por ir a la Fómula 1", comenta con los zapeadores.

Pero no ha sido con el único famoso con el que se ha pillado a la ex de Piqué este fin de semana, también se la ha visto cenando con Hamilton. "Esa pareja me gusta más, me encanta", espeta Isabel Forner.

"Shakira va muy a tope", opina, por su parte, Dani Mateo, que está convencido de que tras su ruptura con Piqué ahora la cantante se encuentra ahora en plena "fase del waka-waka". Puedes ver los vídeos de Shakira con Tom Cruise y Hamilton sobre estas líneas.