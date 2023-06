Dani Mateo va a dar paso al reto de Miki Nadal y Valeria Ros, que consiste en elaborar un sándwich con los ojos cerrados y batir el récord de una pareja de alemanes; cuando se da cuenta de que en el guion hay una errata: "El tiempo 'comineza'".

"Un momento", interrumpe el presentador el programa, que pide a los guionistas responsables que entren en el plató: "Yo estoy dando la cara delante de todo el mundo, también los colabroadores. Creo que como presentador te tengo que pedir que dé un paso al lado y deje su puesto de trabajo", pide a Amando.

Pero el guionista Amando no se rinde y crea un cartel donde se puede leer 'Todos somos amando'. "Es la primera vez que veo a un tío hacerse un cartel que ponga 'todos somos yo'", comenta Dani Mateo con sus compañeros sin poder evitar reír.

Minutos después, es Quique Peinado el que encuentra otro fallo en el guion: "¡Pone 'parque' en vez de 'parche'!", resalta en directo. Lo que lleva a Dani Mateo a tomar la drástica decisión de echar también a Santo: "Te pido que abandones el plató. Te tenemos que decir que te teníamos ganas todos". "Antonio me tengo que largar porque me echan", dice al pinganillo, pero no abandona el plató sin antes recordarles: "Y la nómina págamela, por favor". Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.