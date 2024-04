Dani Mateo fue entrevistado por Torito en el año 2013 para la revista 'Interviú'. El presentador de Zapeando lo hizo ataviado con un disfraz de Pinocho, algo que llama la atención del resto de sus compañeros. Cristina Pedroche ha querido repasar las preguntas que le hizo el colaborador a Dani para saber sí, 11 años después, contestaría igual.

La primera pregunta, que plantea Cristina Pedroche, es si miente mucho como Pinocho. En la entrevista le dijo a Torito: "No, cada vez menos, he sido muy mentiroso pero me he dado cuenta de que, al final, se termina volviendo hacia ti". "Luego me di cuenta de que sí te sale a cuenta mentir, ahora miento todo el rato", responde a Cristina el presentador.

Otra pregunta, que le plantea Miki Nadal, es: "¿Se te ha ido la pinza alguna vez?". Dani afirma que supone que, en 2013, habría contestado que "raro sería el día que no". Una afirmación que es parecida a lo que contestó en ese momento.

Además, en la entrevista Dani también contaba cuál fue su primer trabajo en el ámbito del periodismo: en un informativo de Onda Cero sobre puertos que se llamaba 'Infopuerto'. "Era yo solo, con un teletipo que me iban llegando noticias". "Solo lo escuchábamos mi madre y yo", añade.