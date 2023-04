Tras ver el divertido accidente de una tik toker cuando se pintaba los ojos con un delineador, Dani Mateo se acuerda de la anécdota que le ha contado Valeria Ros justo antes de empezar Zapeando: "¿Puedo contarlo?, le pregunta el presentador, a lo que ella responde con un resignado "qué más da".

Y, es que, como ya avanzaba la vasca a principios de semana, tenía un plan este jueves por la noche, que no era otro que una cita con un chico. "Al llegar le he preguntado qué tal fue", comienza a contar la historia Dani Mateo, "y me dice: 'Al final ni quedamos ni nada'". "¿Te hizo un poco de ghosting?", le dijo.

Sin embargo, la respuesta de Valeria Ros a esta pregunta no pudo hacer más gracia a Dani Mateo: "Bueno, si no responderme al teléfono es hacerme ghosting...". "¡Justo es lo que es!", espeta el presentador, que no puede parar de reír al recordarlo. Escucha cómo fue la cita fallida de Valeria Ros que acabó en ghosting en el vídeo principal de la noticia.