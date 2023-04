Cristina Pedroche y Miki Nadal están de celebración en Zapeando: "Mañana tenemos plan", confiesan. Y, es que, este sábado celebran el bautizo de la pequeña Galatea, hija del de Zaragoza que nació hace seis meses.

"¡Yo soy la madrina!", suelta la de Vallecas, que no puede estar más feliz, y explica que le va a regalar la medallita de la Virgen Niña. "No la he visto nunca", confiesa Dani Mateo, y pregunta: "Pero esto qué es, ¿la precuela del Nuevo Testamento?".

"Yo la he regalado", confirma, por su parte, María Gómez. Y Cristina Pedroche le explica que es una tradición: a ella se la regaló su madrina en el bautizo y ella ahora se la va a regalar a Galatea, la hija de Miki Nadal. Además, en el vídeo principal de la noticia, Valeria Ros confiesa una divertida anécdota del bautizo de su hija.