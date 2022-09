Dabiz Muñoz se ha convertido en el Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo en 'The Best Chef Awards', los premios internacionales elaborados por las votaciones de 350 cocineros. Ahora, el chef y marido de Cristina Pedroche visita el plató de Zapeando para contar cómo se siente: "Creo que todo lo que nos está pasando es la consecuencia de nuestro trabajo, no el fin".

"No me considero ni me siento el mejor cocinero del mundo", confiesa el chef, que destaca que "en una profesión en la que hay tanto talento es imposible decidir quién es el mejor". Eso sí, el cocinero afirma que se siente muy contento por ello. Pero ¿por qué creen que le han votado? ¿qué ven en él diferente? "Creo que es un cúmulo de circunstancias en las que vivo en un país en el que hay una lista interminable de cocineros que han hecho que DiverXO exista en las condiciones que existe hoy", afirma Dabiz Muñoz, que afirma que no se entendería un Dabiz Muñoz cocinero si no hubiera habido un Ferrán Adrià o Martín Berasategui, entre otros muchos: "A mí me gusta decir que se me considera uno de los mejores cocineros del mundo, no el mejor".