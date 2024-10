El cocinero Dabiz Muñoz la ha liado una vez más en las redes sociales al mostrar su nueva paella. Como se puede ver en el vídeo de Zapeando, no es la clásica paella de toda la vida, sino que esta lleva pollo frito. Y claro, tras subir la foto a las redes sociales, muchas personas no han dudado en criticar las dotes gastronómicas del cocinero.

Desde el plató de Zapeando, Cristina Pedroche no ha dudado en pronunciarse: "Me atrevo a decir que es la mejor paella que ha hecho", asegura la zapeadora. "La mejor paella que me he comido en mi vida", añade. Sin embargo, ha puntualizado que ha dicho paella y no "paella valenciana".

No obstante, Cristina Pedroche ha terminado reconociendo que, al principio, no captó la idea de su marido. "Es verdad que cuando llegó el pollo frito, no entendía para qué era; pensaba que era como pan. Luego lo probé y estaba buenísimo"