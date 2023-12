Iñaki de la Torre vuelve a Zapeando para hablar sobre música. El periodista, aprovechando que estamos a pocos días de despedir el año, ha hecho una lista de cinco canciones que, en su opinión, no puede faltar en una fiesta de Nochevieja.

La primera recomendación del periodista es 'La chica Ye-Yé', de Concha Velasco. Como explica Iñaki, este tema, en origen fue compuesta para Luis Aguilé, que debía interpretarla en la película 'Historias de la televisión', pero la artista la cantó tan bien que, finalmente, fue cantada por Concha. El siguiente tema de la lista del periodista es 'I Will Survive', de Gloria Gaynor. Esta canción que se ha convertido en un himno del empoderamiento, a pesar de lo que se cree, no trata sobre el mal de amores.

La tercera canción es un tema más actual: 'As it was' de Harry Styles. Uno de los más curiosos de la canción es el inicio del tema cuando se escucha la voz de una niña que le desea buenas noches. Esta pequeña es la ahijada del cantante. El cuarto tema es 'Crazy in love' de Beyoncé. Como explica Iñaki, a pesar de que la cantante suele componer sus canciones en este caso se utilizó un sampler de un tema de los años 70 titulado 'Are you my woman' del grupo The Chi Lites.