El artista Supremme de Luxe está demostrando en 'Tu cara me suena' que no hay reto que se le resista. Ya se le ha podido ver imitando desde a Bertín Osborne hasta Ava Max o Daniel Marco, cantante de Despistaos. Su estupendas imitaciones lo han situado en la cuarta posición en el ranking del concurso musical. Pero, ¿cuál ha sido su imitación más complicada?

El artista tiene muy claro que fue Ava Max. "Tu ves a la muchacha y no parece tanta cosa y...", afirma. Supremme expone que la cantante no tienen, en su voz, cosas muy características a las que agarrarse, canta tirada por el suelo y reptando, entre otras cosas. "La ropa era como de vinilo que era como ir vestido como un hule", añade.

Sobre si le cuesta más imitar a hombres o mujeres, el artista explica que "es más del personaje". "A mí me da igual una cosa que otra porque yo tengo mucha costumbre de pasar de un lado a otro", argumenta. "No me crean conflicto los géneros", añade.