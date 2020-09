Cristina Plaza regresa al plató de Zapeando con su sección sobre las redes sociales con un especial sobre las bromas pesadas. Y es que muchos usuarios son capaces de todos para conseguir seguidores.

Es el caso del youtuber Roman Atwood, que se lleva el premio "al bromista con menos gracia" con su broma 'Cariño, he estrenado al niño'. Como se puede ver en el vídeo que muestra Plaza en Zapeando, el youtuber hace creer a su mujer que su hijo ha sufrido un accidente de quad ante sus propios ojos.

Una broma muy criticada en redes sociales y que ha originado el gran enfado de su mujer, quien muy enfadada, le dice al youtuber que ya no aguanta más. Pero ella no es la única, en Zapeando todos los colaboradores alucinan con esta broma tan pesada. Sobre todo, Cristina Pedroche, que afirma que se le "saltan las lágrimas": "Me parece una gentuza".

Estas son las bromas más pesadas de Internet

Y es que subir a Internet vídeos donde se gastan bromas pesadas a alguien se ha convertido en una preocupante tendencia. Cristina Plaza repasa en este vídeo los más polémicos, como el del youtuber británico Kristen Hanby, quien gana 700.000 dólares al año con un canal donde gasta todo tipo de bromas a su familia, y que metió colorante azul en el baño de espuma de su novia.

Cristina Pedroche se suma al 'Fernando Challenge'

Además, Anna Simon muestra en este vídeo de Zapeando el Tik Tok de Cristina Pedroche que demuestra que es toda una experta en el 'Fernando Challenge', el reto viral en redes del piloto Fernando Alonso.