La presentadora Cristina Pedroche vuelve a Zapeando para contar a los colaboradores cómo ha cambiado su vida tras la maternidad. La presentadora cuenta que "ser madre es muy guay" pero tiene muchos miedos e inseguridades, ya que "ahora hay una personita que depende de mi".

La de Vallecas añade que ser madre es muy bonito y que su hija es lo mejor que le ha pasado, pero la maternidad también tiene su parte negativa: "No estoy muy bien de la cabeza", reconoce. Y, es que el postparto está siendo complicado: "Quiero estar a la altura".

Además, aprovecha para lanzar un claro mensaje: "Me he recuperado muy bien físicamente, pero el físico que más da. Habría preferido que me salieran estrías o haber cogido más kilos, porque eso puedo trabajarlo". Y deja claro que la mente "es diferente" y que ahora "está en ello" con su psicóloga.