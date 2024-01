Dani Mateo se pregunta cuánto carbón le han dejado los Reyes Magos a su compañero Iñaki López e imagina que le han entregado todo el que había porque "te has vuelto malo malo", le espeta. El presentador de 'Más Vale Tarde' trata de responderle pero muestra una pequeña disfonía en la voz.

"Le han traído pollo, está comiendo mucho pollo", bromea Quique Peinado al escucharle, y este comenta: "Parezco el gallo Claudio". "Como duermo con tan solo dos gotitas de Chanel, igual he cogido un poco de resfriado", explica.

"No te rías y no aproveches esta circunstancia que te la guardo", advierte a Mateo, que confirma que López es "muy vasco, duerme con dos gotitas de Chanel pero cuando va a acampar a la montaña". "Me van a pasar enseguida una bocina y una peluca con rizos para que haga de Chico Marx", apunta Iñaki López, ante lo que el catalán aclara: "Estaba pensando en Fernando Simón".