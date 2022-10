Dani Mateo presenta a sus compis de Zapeando a Walter Geoffey, el "perro más delicadito, quejica y protestón del mundo". Es un bulldog francés que, en cuanto le dejan solo o no le convence algo se pone a gritar.

"No me diréis que no es desagradable Walter Geoffey", expresa Dani Mateo, que agradece que este perro viva en Estados Unidos porque no se le imagina teniéndolo de vecino. Gracias a su aullido se ha hecho tan famoso que, además de muchos seguidores en redes sociales, también tiene su propia web para vender merchandising con su cara. "Yo como mucho me compraría unos tapones con su cara para no oírle", no puede evitar reaccionar Lorena Castell tras ver estas imágenes, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.