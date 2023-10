El VIH es un virus que ataca y debilita el sistema inmune, pues destruye un tipo de glóbulos blancos, y es una enfermedad que se transmite. Por eso, Boticaria García destaca la importancia de conocer las formas de contagio. Entre ellas, destacan las relaciones sexuales sin protección, compartir agujas o el contacto con la sangre de otra persona con VIH.

Los test para detectarlodesde 2018 por 25 euros, una medida aplaudida por la experta, ya que señala que es muy importante para diagnosticarlo porque "elde personas que lo tienen", apunta, ya que "hay mucho estigma".

El resultado se obtiene en unos 20 minutos y detecta anticuerpos del VIH en la sangre. Además, estas pruebas incluyen información sobre qué hacer en caso de dar positivo. Boticaria expone que la mayor parte de personas infectadas no saben que han contraído el virus, y explica que pueden experimentar algo parecido a una mononucleosis, con síntomas como fiebre o cansancio.

"Esto aparece uno o dos meses después de tener la infección", indica, pero como, a menudo, no causa síntomas, recomienda que todos los que tengan la mínima duda se realicen la prueba. Esta aclara también que la salivano es transmisora y comenta que en la actualidad "no es una enfermedad mortal".