"Muchas veces los niños no quieren comer plátano porque, una vez lo cortas, empieza a oscurecerse", explica Jiaping Ma. Pero, para evitar tirar esta fruta, la reportera tiene una serie de consejos que solucionaran el problema.

El primer truco sirve cuando la fruta está ya cortada en porciones. La solución es tan sencilla como exprimir un poco de naranja o limón sobre el plátano cortado. Después, hay que secar esos trozos de plátano con un trozo de papel de cocina. Una vez seco, los trozos se pueden guardar en una tartera dentro de la nevera y estos, gracias al cítrico, no se oscurecerán. Dani Mateo no ha dudado en probar el plátano y ha podido constatar que no tiene sabor a zumo de naranja sino a plátano.

Jiaping tiene otro truco para que el plátano no se oscurezca. En este caso, implica al plátano completo. En este caso, solo hace falta un poco de film plástico de cocina. Como muestra la reportera, debemos coger el manojo de plátanos completo y envolver la zona en la que se unen las frutas con el film. "Tiene quedar bien tapado para que tenga función antioxidante", explica Jiaping.