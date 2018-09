¡ANNA SIMON ESTÁ DE VUELTA TRAS SUS VACACIONES!

Anna Simón enumera en Zapeando las actividades que ha hecho durante el verano: "He estado con mis perros, he ido a una piscina de perros, he paseado con perros...". Además de relatar su verano, la zapeadora no evita comentar el 'nuevo look' de Chenoa. "En mi mundo es normal", se defiende la cantante.