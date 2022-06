"Sabéis que yo estoy muy en contra de las bromas", asegura Quique Peinado, que está convencido de que algún día "alguien la va a palmar" por una, como el chico de este vídeo viral. Están celebrando su cumple cuando, de repente, se acerca su novia con la tarta y una bengala. ¿Cuál es su sorpresa? Que en el momento en el que logra apagar la llama, comienza a salir un humo de color azul que hace que se le cambie por completo la cara.

"Le han hecho creer que era padre y la criatura ha pasado un rato regular", describe Quique Peinado, para después asegurar que "se ve que no le apetecía tener un hijo". Una reacción que comprende Maya Pixelskaya: "Se me ha cortado la digestión a mí y no estoy ahí". Puedes ver la cómica reacción del chico cuando su novia le gasta esta broma.